Bombeiros atuam para extinguir focos de incêndio no Comércio

Equipes de bombeiros realizam rescaldo nas edificações - Foto: Divulgação | CBMBA

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) está a cerca de 32h em trabalho ininterrupto para conter os focos após um incêndio de grandes proporções atingir um casarão e três prédios no bairro do Comércio, em Salvador, na noite de quarta-feira, 16.

Os bombeiros estão na manhã desta sexta, 18, realizando o rescaldo e monitoramento nas quatro edificações atingidas.

De acordo com a nota do CBMBA, os imóveis possuem muito material combustível como madeira e papel, o que torna a ocorrência mais delicada. Equipes da Polícia Militar, Transalvador e Codesal também estão dando apoio na ocorrência. Ninguém ficou ferido e a causa do incêndio ainda é desconhecida

O que aconteceu?

Um incêndio de grandes proporções atingiu quatro prédios na Rua Portugal, no bairro do Comércio, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 16. As chamas tiveram início por volta das 23h e ainda persistiam na manhã desta quinta-feira, 17.

Segundo informações preliminares, o incêndio teve início no edifício ao lado do local onde funcionava a empresa A Lâmpada, que já estava interditado devido ao risco de desabamento. As chamas se espalharam e atingiram dois prédios vizinhos, incluindo o Edifício Pernambuco.