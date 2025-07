Show gratuito homenageia mulheres negras em Salvador

O evento contará com uma programação especial - Foto: Igor Santos | Secom PMS

Salvador celebrará o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha de uma forma especial este ano. A praça Maria Felipa receberá uma grade de atrações recheada no próximo domingo, 27, a partir das 18h.

A abertura do show ficará por conta do Balé Folclórico da Bahia e Banda Didá. Em seguida, o evento contará com apresentações das cantoras Larissa Luz, Rachel Reis, Luedji Luna, Mariene de Castro e Majur.

O evento encerra o Circuito Mulheres Negras em Movimento, com dez dias de programações artísticas, econômicas e culturais promovidos pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Vice-prefeita da cidade e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos afirmou que o evento é importante para celebrar a cultura. “É uma grande alegria reunir tantas artistas que movem a cidade, o mundo e toda uma sociedade num dia tão simbólico e especial para mulheres negras. Vamos finalizar com chave de ouro essa linda e potente programação de Salvador”, afirmou.

Além dos shows, a programação de encerramento conta a saída da bicicletada, café da manhã, roda de capoeira, Feira de Empreendedoras Negras, encontro de tambores negros com grupos de mulherese e blocos afro, encontro de mulheres do Samba de Salvador, conversa com a ativista e professora Djamila Ribeiro,aulão de dança e premiação pitch capital das pretas.