Seu Jorge vai virar cidadão soteropolitano? Entenda a homenagem

Show de Seu Jorge na Concha Acústica do TCA - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A concessão do título de cidadão soteropolitano a artistas cariocas tornou-se uma praxe na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Depois do cantor Jorge Vercillo, agora será a vez do cantor Seu Jorge ser agraciado com a honraria.

A cidadania foi proposta pela vereadora Cris Correia (PSDB), e será entregue em sessão especial na manhã da próxima sexta-feira, 25, às 10h30, no Plenário Cosme de Farias, localizado no Centro Histórico da cidade.

Para a tucana, a concessão do título ao carioca deve-se ao seu potencial como “divulgador do seu país no mundo todo, também divulgando a cultura da Bahia internacionalmente”.

O título de cidadão soteropolitano é concedido a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.

Nesse sentido, o projeto aprovado por unanimidade pelos demais vereadores, em plenário, no mês de agosto do ano passado, faz uma menção a ligação do cantor com a capital baiana devido ao projeto cultural 'Baile à la Baiana', que contou com a participação dos músicos Magary Lord, Pierre Onassis e Peu Meurray.

Saiba quem é Seu Jorge

Seu Jorge é ator, cantor, compositor e músico. Ele nasceu em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, saiu de casa aos 19 e foi morador de rua por alguns anos.

Teve diversas ocupações antes de seguir na vida artística, como o trabalho de borracheiro.

Chegou a tentar a vida militar na juventude, mas não se adaptou. Habituado a rodas de samba e também a bailes de funk e charme, começou a cantar na noite, e deslanchou com o grupo Farofa Carioca, sucesso nos anos 2000.

Como ator, Seu Jorge atuou em "Cidade de Deus" (2002) e "A Vida Marinha com Steve Zissou" (2004), "Casa de Areia" (2005), "Tropa de Elite 2" (2010), "Abe" (2019), "Marighella" (2021).

