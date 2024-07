Vereadora propõe título de cidadão soteropolitano a Seu Jorge

Projeto é de autoria da vereadora Cris Correia (PSDB) - Foto: Reprodução | Instagram | @seujorge

A concessão de títulos de cidadão soteropolitano a artistas cariocas vem sendo uma constante na Câmara Municipal de Salvador (CMS). Depois do polêmico título concedido a Jorge Vercillo, agora, é a vez do cantor e ator Jorge Mário da Silva, Seu Jorge, de ser condecorado com a honraria.

O projeto, de autoria da vereadora Cris Correia (PSDB), considera o artista como “divulgador do seu país no mundo todo, também divulgando a cultura da Bahia internacionalmente”, sendo este um dos motivos para a concessão do título ao carioca.

“Recentemente, o Ministério da Cultura (MinC) instituiu, no mês de novembro de 2023, por meio de Portaria n° 95, o título de “Embaixador da Cultura Brasileira”, que visa fortalecer e apoiar as ações da política nacional de cultura e das artes, a honraria, o cantor, compositor, ator e diretor, Seu Jorge, foi o primeiro condecorado com o título de Embaixador da Cultura Brasileira, isto porque vem propagando e divulgando a cultura baiana e soteropolitana, para todo o mundo, expressando sua importância de memória ancestral, cultural, fomentando o interesse e os olhares do mundo para a cidade de Salvador da Bahia”, diz um trecho da proposta.

Com destaque a atuação artística de Seu Jorge, o projeto se baseia no novo álbum do cantor que faz referência à Bahia, no seguinte trecho: “Eu nasci no Rio de Janeiro. Me considero um africano nascido em terras brasileiras, mas na Bahia eu me considero um completo brasileiro”.

“Registra-se ainda que o potencial artístico de Seu Jorge ao homenagear a cidade de Salvador e a Bahia revela o seu desejo de fortalecer os laços com a cidade, trabalhando artisticamente para atrair o olhar do mundo para a música, cultura, arte, identidade soteropolitana, reaproximando a Bahia e a cidade de Salvador com suas conexões de memória e de ancestralidade”, concluiu.

A proposição que já foi aprovada nas comissões da Casa Legislativa deve retomar as discussões no próximo dia 5 de agosto, quando finaliza o recesso dos parlamentares.