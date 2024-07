Vereador propõe título de cidadão soteropolitano a Xande de Pilares

O projeto é de autoria do vereador Dr. José Antonio - Foto: Divulgação

Depois dos títulos de cidadão soteropolitano concedidos aos artistas Jorge Vercillo e o cantor e ator, Seu Jorge, mais um artista carioca deve ser condecorado com a honraria, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), desta vez, Alexandre Silva de Assis, mais conhecido como Xande de Pilares.

O projeto, de autoria do vereador Dr. José Antonio, considera o artista, além canções gravadas com artistas baianos, ele “mantém forte ligação com Salvador participando da sua maior festa popular, o Carnaval”.

“Sua presença atrai multidões de fãs e apreciadores do samba à festa momesca, e que por conseguinte, promove o turismo e fomenta a economia da cidade. Por tudo isso, e pelos inegáveis, serviços prestados à cidade do Salvador e à nossa Cultura, oportuna a concessão da honraria proposta”, disse em sua justificativa.

Título de Cidadão

A honraria é concedida pela Casa a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.