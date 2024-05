Câmara: presidente do Benin receberá Título de Cidadão Soteropolitano | A TARDE

A Câmara Municipal da capital baiana pode conceder o Título de Cidadão de Salvador ao Presidente do país africano Benin, Patrice Talon. O encaminhamento do pedido foi realizado pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), nesta quarta-feira, 15.

O chefe do Executivo do Benin está com viagem marcada para Salvador este mês. Patrice chega à capital baiana no próximo dia 25 e ficará até o dia 27.

Na cidade, Talon passará pela Casa do Benin, museu administrado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), com o objetivo de preservar a relação histórica. O presidente também visitará outros espaços culturais da cidade e receberá títulos e honrarias na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

O gestor de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), já recepcionou a comitiva de representantes do Benin no início do mês para organizar a visita do presidente do país do Oeste africano à cidade.

“O presidente Patrice Talon não poderia deixar de vir à Bahia. A intenção é, cada dia mais, estreitar as relações históricas. É essencial para o Benin que essa relação com o Brasil sempre passe pela Bahia”, disse Sacramento.



“Salvador é a referência mais negra fora da África para o povo africano, principalmente para o povo Jeje, que é o povo beninense. Porque, assim como aqui ficou marcada a cultura Jeje, com uma influência fortíssima, lá também existe uma influência soteropolitana, levada pelos retornados, que são chamados de ‘agudás’. Eles levaram daqui os hábitos baianos para o Benin, então lá se tem como referência Salvador, e isso precisa ser resgatado”, completou.

Título de Cidadão

A honraria é concedida pela Casa a pessoas nascidas fora da capital baiana e que tenham prestado relevantes serviços ao município de Salvador.

