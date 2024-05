Prefeito recebe comitiva do Benin para organizar visita de presidente | A TARDE

O prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) abriu as portas do Palácio Thomé de Souza nesta quinta-feira, 2, para recepcionar a comitiva de representantes do Benim para organizar a visita do presidente do país do Oeste africano à cidade. O chefe do Executivo do Benim, Patrice Talon, deve desembarcar na capital baiana no dia 25 de maio e ficará até o dia 27.

“Salvador fica muito feliz em receber o presidente do Benim, Patrice Talon. Nossos povos têm uma irmandade histórica, em função dos milhares de beninenses que vieram para cá escravizados no passado, pessoas que deixaram aqui um riquíssimo patrimônio cultural. Graças a essa herança, somos hoje a cidade mais negra fora da África, a Salvador Capital Afro. Vamos aproveitar para mostrar a ele todo o trabalho que estamos fazendo neste sentido”, disse Bruno Reis.

Leia também

>> Prefeito sanciona lei que altera nome de ladeira histórica no Centro

>> Bruno Reis exalta PL após fechar aliança: "Maior partido do Brasil"

Na capital, Talon visitará a Casa do Benim, museu administrado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), com o objetivo de preservar a relação histórica. O presidente também visitará outros espaços culturais da cidade e receberá títulos e honrarias na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), o embaixador do Benim no Brasil, Boniface Vignon, o cônsul-honorário do Benim em Salvador, Marcelo Sacramento, e outras autoridades do país africano.

“O presidente Patrice Talon não poderia deixar de vir à Bahia. A intenção é, cada dia mais, estreitar as relações históricas. É essencial para o Benim que essa relação com o Brasil sempre passe pela Bahia”, disse Sacramento.

“Salvador é a referência mais negra fora da África para o povo africano, principalmente para o povo Jeje, que é o povo beninense. Porque, assim como aqui ficou marcada a cultura Jeje, com uma influência fortíssima, lá também existe uma influência soteropolitana, levada pelos retornados, que são chamados de ‘agudás’. Eles levaram daqui os hábitos baianos para o Benim, então lá se tem como referência Salvador, e isso precisa ser resgatado”, completou.