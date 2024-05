Bruno Reis exalta PL após fechar aliança: "Maior partido do Brasil" | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a falar, nesta quinta-feira, 2, sobre aliança selada com o PL baiano para as eleições municipais de outubro na capital. Bruno afirmou que a legenda chega para contribuir com a sua campanha, além de lembrar o tamanho do partido.

"O maior partido do Brasil. Com maior número de deputados e o maior tempo de televisão e rádio. E vem pra somar e, sem sombra de dúvidas, vem pra contribuir para que a gente possa primeiro vencer as eleições e depois poder governar a cidade”, destacou Bruno, durante a inauguração do novo Centro Especializado de Reabilitação, no Bairro da Paz.

Dono da maior bancada na Câmara dos Deputados, resultado impulsionado pela chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus principais seguidores, o PL é o detentor do maior tempo de propaganda eleitoral em rádio e televisão.

O ex-ministro João Roma, presidente do partido na Bahia, chegou a se colocar como pré-candidato a prefeito de Salvador, mas recuou da ideia.