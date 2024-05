Prefeito sanciona lei que altera nome de ladeira histórica no Centro | A TARDE

A Ladeira da Praça, localizada no Centro Histórico de Salvador, é marcada pelas histórias dos africanos escravizados que batalharam neste local em busca da sua independência. Reconhecendo as memórias grafadas neste local, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) alterou nesta quinta-feira, 2, este logradouro para Ladeira Revolta dos Malês.

A nova nomenclatura atende ao pedido da vereadora Marta Rodrigues (PT), que integra a bancada de oposição do governo de Reis. O projeto submetido pela petista foi aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS), em dezembro do ano passado.

A Ladeira da Praça, que tem início na Rua da Misericórdia, foi palco das articulações dos povos negros escravizados durante a Revolta do Malê. Hoje, a ladeira é um dos principais acessos de saída da CMS e da Prefeitura, situadas no topo do aclive.

Em sua proposta, Marta afirma que a troca do nome representa a valorização “dos heróis nacionais e representatividade do povo negro e da luta abolicionista que sofrem com a tentativa de apagamento histórico e cultural”.

“É justa e necessária a homenagem ao aludido evento, símbolo de resistência e de representatividade”, diz um trecho do texto.

A alteração consta no Diário Oficial do Município (DOM), através da lei nº 9.184/2024, e já está em vigor.