Robson Wagner recebe título de cidadão soteropolitano na Câmara

Robson já vive na capital há mais de 30 anos - Foto: Valdemiro Lopes | Câmara Municipal de Salvador

O publicitário e CEO da W4 Comunicação, Robson Wagner, recebeu na noite desta terça-feira, 11, o título de cidadão soteropolitano pelas mãos do presidente da Câmara Municipal da capital baiana, vereador Carlos Muniz (PSDB).



Natural de Itabuna, mas radicalizado em Feira de Santana, Robson já vive na capital há mais de 30 anos e a condecoração sacramenta a sua história de amor e acolhimento com a cidade.

“Para mim, o dia mais especial da minha vida, eu estou vivendo hoje. Ou melhor, a noite mais especial da minha vida. Eu estou vivendo em Salvador há mais de 30 anos. Depois de passar por muitas labutas, muito suor e muitos sorrisos, hoje, receber essa outorga que foi a mim concedida pelo presidente Carlos Muniz é uma espécie de diploma, honoris causas”, contou.

A cerimônia, que tornou o publicitário pertencente oficialmente à capital baiana, reuniu políticos, familiares e amigos de Robson em sessão solene, no plenário Cosme de Farias.

Autor da honraria, Muniz (PSDB) afirmou que a entrega simboliza uma alegria para a cidade, em virtude da importância que o publicitário possui para o desenvolvimento da comunicação baiana. Ao lado do tucano, Robson Wagner auxiliou o chefe do Legislativo a criar o projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, que homenageou antigos prefeitos da cidade.

“É uma sensação de alegria, pois, eu tenho certeza que esse título era para ser dado há muito tempo pelo que ele tem feito em Salvador, pelo que faz e pelo trabalho que realiza. [É uma] alegria. Eu, Carlos Muniz, que fui o autor do título, estou alegre também”, afirmou o legislador.

No estado, Robson Wagner assume o seu segundo mandato como diretor de Desenvolvimento da Associação Brasileira das Agências de Propaganda- Capítulo Bahia (ABAP-BA), mas, nem sempre foi assim, o publicitário confessou que quando chegou à cidade planejava passar apenas uma temporada.

“Quando eu cheguei em Salvador, eu pensava muito: ‘a partir daqui, agora eu vou pra São Paulo e depois vou pra Nova York’. Mas Salvador me encantou. Pelo seu povo, pelo seu jeito de ser Salvador que é totalmente e eu também pensei: ‘São Paulo não tem praia, Nova York não tem praia’”, contou o publicitário.

Ele ainda recordou que ao desembarcar em na capital baiana ficou encantando de tal maneira que todas as suas intenções de partir foram abandonadas.

"Decidi fincar minhas raízes aqui, contribuindo e aprendendo com esta terra que tão generosamente me acolheu", afirmou.

Robson Wagner, além de marqueteiro político, é responsável pela publicidade institucional em diversas Prefeituras e Câmaras Municipais. Na oportunidade, ele destacou que a receita do sucesso está no planejamento, na escolha da melhor estratégia e na formação de uma boa equipe: “Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino”, pontuou.

“Um bom planejamento não apenas torna a campanha menos dispendiosa, mas também muito mais assertiva, aumentando significativamente as chances de vitória. É importante lembrar que uma campanha é como uma corrida de maratona, na qual saber o que fazer a cada etapa é crucial”, concluiu.