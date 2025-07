Ozzy Osbourne copiou Vanusa? Intensa polêmica marcou o mundo da música

Ozzy Osbourne e Vanusa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

1973 foi marcado por uma polêmica no mundo da música. Naquele ano, Vanusa lançou ‘What to do’ e, quatro meses depois, o clássico ‘Sabbath bloody Sabbath’, da banda Black Sabbath, de Ozzy Osbourne — que morreu aos 76 anos nesta terça-feira, 22 — , também foi divulgado para o mundo. Depois disso, o público percebeu uma semelhança entre as duas canções.

O debate voltou em 2016 e a internet debateu a similaridade entre a introdução das duas músicas. O site The Brazilian Report apontou a semelhança e questionou se o Sabbath teria se inspirado na cantora brasileira. Na época, Vanusa afirmou que se tratava de uma coincidência.

Primeiro, a semelhança é apenas na introdução da música. Outro ponto que deve ser levado em consideração é como, em 1973, uma música desconhecida, que não tinha sido sucesso nem no Brasil, chegaria a quatro roqueiros ingleses.

Ouça as duas músicas:

Morte de Ozzy Osbourne

O mundo do rock se despediu de uma de suas figuras mais icônicas: Ozzy Osbourne morreu nessa terça-feira, 22, aos 76 anos. A notícia chega semanas após o cantor britânico realizar um show histórico de despedida em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos outros três membros fundadores do Black Sabbath.

Conhecido mundialmente como o “Príncipe das Trevas”, John Michael Osbourne nasceu em uma das cidades mais industriais do Reino Unido e se tornou uma presença global com sua presença de palco eletrizante, sua voz inconfundível e sua irreverência fora dos palcos.

O cantor britânico havia sido diagnosticado com Parkinson II, uma forma da Doença de Parkinson, após ter complicações de saúde devido a uma queda em seu banheiro, em 2019. Na ocasião, a mulher de Ozzy, Sharon, disse que o artista estava sendo internado por uma gripe.

“Tem sido muito desafiador para todos nós”, disse Osbourne no programa “Good Morning America” à época. “Eu tive que fazer uma cirurgia no pescoço, que estragou todos os meus nervos. Descobri que tenho uma forma leve de... (Parkinson).”

Durante a entrevista, Ozzy acrescentou: “Estou tomando uma série de medicamentos, principalmente por causa da cirurgia. Fiquei com o braço entorpecido depois dela, minhas pernas (ficam) frias. Não sei se é o Parkinson ou o quê. Esse é o problema, porque eles cortam os nervos quando fazem a cirurgia. É uma sensação estranha”, detalhou o roqueiro.