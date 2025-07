Antes de morrer, Ozzy Osbourne provocou Bolsonaro com ironia

Antes de morrer, Ozzy cutucou Bolsonaro com postagem polêmica sobre o uso de máscara - Foto: Reprodução

Um dos maiores ícones do rock, Ozzy Osbourne morreu nesta terça-feira, 22, aos 76 anos. Dias antes, o cantor britânico realizou um show histórico de despedida em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos outros três membros fundadores do Black Sabbath.

Controverso e pioneiro do heavy metal, além do talento, Ozzy também teve a vida marcada por algumas polêmicas, sendo uma delas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2020, durante a pandemia, Ozzy Osbourne publicou uma imagem inusitada em seu perfil no Instagram: o lendário roqueiro apareceu usando uma máscara cirúrgica, não no rosto, mas cobrindo os olhos. A brincadeira logo chamou atenção nas redes sociais e rendeu comparações com Bolsonaro.

Internautas logo lembraram de um episódio ocorrido dias antes, durante uma coletiva sobre o coronavírus, em que Bolsonaro apareceu utilizando a máscara de maneira incorreta: primeiro cobrindo apenas o nariz, depois pendurada em uma orelha. As imagens viralizaram rapidamente e viraram meme.

Na época, nos comentários da publicação de Ozzy, muitos seguidores brincaram dizendo que o cantor estava fazendo "cosplay de Bolsonaro". Outros se perguntaram se a imagem era uma referência ao Brasil.

Como o Black Sabbath criou o heavy metal e tudo o que veio depois

Lá em 1969, quatro jovens operários de Birmingham — Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward — mudaram o curso da música. Batizando-se de Black Sabbath (antes eram "Earth"), lançaram em 1970 um álbum sombrio e enigmático numa sexta-feira 13: Black Sabbath.

A faixa de abertura, com sinos, trovões e um riff baseado no “trítono” — conhecido desde a Idade Média como “o intervalo do Diabo” — definiu um novo território sonoro.

O som denso, o clima ritualístico e as letras recheadas de ocultismo, crítica religiosa e apelos ao sobrenatural romperam com a estética psicodélica e colorida do fim dos anos 1960.

Tony Iommi, que perdeu parte dos dedos em um acidente industrial, adotou afinações mais graves para conseguir tocar. Isso moldou o peso inédito que se tornaria a espinha dorsal do heavy metal.

A influência do Black Sabbath não se restringiu ao heavy metal tradicional. A banda pavimentou o caminho para quase todos os subgêneros da música extrema. Clique aqui e confira os principais — todos com raízes profundas fincadas nos riffs soturnos e atmosferas criadas pela banda inglesa.