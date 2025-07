Virginia Fonseca é flagrada em clima íntimo com Vinicius Júnior

A famosa foi apontada como nova affair do jogador - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca está aproveitando bem a vida de solteira após terminar seu casamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora foi flagrada em clima íntimo com o jogador Vinicius Jr na festa de aniversário dele, que aconteceu neste final de semana, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a loira foi vista em clima de intimidade com o atleta durante o evento. Os dois ficaram coladinhos em uma área reservada do local, mas não chegaram a trocar beijos e carícias.

Entretanto, o jornal Extra alegou que Virginia esteve sim presente no evento e ficou conversando com o craque do Real Madrid, mas fontes afirmaram que não foi possível notar nenhum clima de romance entre eles.

A famosa foi ao local acompanhada da amiga Duda Freire, que ficou solteira recentemente e foi apontada como sua nova affair. Os boatos de romance chegaram até as duas, que desmentiram a informação e reforçaram que são apenas amigas.

Interação Vini e Virginia

Os rumores com relação a Virginia Fonseca e Vini Jr surgiram na última semana. A cantora começou a seguir o jogador de futebol no Instagram e interagiu nas publicações dele.

O atleta do Real Madrid não perdeu tempo e já curtiu algumas fotos recentes da famosa, incluindo uma de biquíni. As curtidas foram o suficientes para os internautas comentem sobre o possível casal.

“Novo padrasto das Marias e do José”, brincou uma internauta. “Ai é assim mesmo, todo macho quando a mulher fica solteira, fica assim!”, afirmou outra. “O Vini não perde uma oportunidade”, reforçou uma terceira. “Deve estar pegando as escondidas, óbvio”, sugeriu mais uma.