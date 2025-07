Gominho faz homenagem comovente para Preta Gil: “Descansou de verdade”

Preta Gil e Gominho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho fez uma homenagem emocionante para a cantora, que morreu no último domingo, 20. O influenciador digital publicou um texto nas redes sociais nessa segunda-feira, 21. Ele recordou sua última visita à amiga, nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento alternativo contra o câncer.

“Gente, eu tô bem. Triste mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais”, iniciou.

“Já venho chorando bastante desde então lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava. E, pra mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação”, seguiu.

Na mesma publicação, Gominho falou sobre o apoio que deu à cantora desde que ela descobriu a doença, em 2023. “Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz e bem feita. Agora, é luz na caminhada, com ela sempre me guiando, como sempre me guiou”, finalizou.

Gominho fez outra publicação na manhã desta terça-feira, 22. “Hoje cedo saiu o sol, refletiu sua luz em mim. A senti como um farol, guiando o meu caminho, dormindo em seu lençol!”, escreveu.

“Tudo tinha o seu cheirinho, da brisa leve do joá ao píer do Costa Pinto. Alma livre a se espalhar. Te sinto quando respiro. Aprendi tudo só de olhar, entusiasta de destinos”, completou.

Morte de Preta de Gil

Preta Gil estava em Nova York, onde passou as últimas semanas em um tratamento experimental, quando morreu. Filha de Gilberto Gil, ela deixa um filho, Francisco, de 28, e uma neta, Sol de Maria, de sete. Rodrigo Godoy ainda não se manifestou publicamente após a morte de sua ex-mulher.

Velório

A equipe de Gilberto Gil, por meio de comunicado, confirmou que o velório de Preta Gil acontecerá no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão para a data do funeral da artista, que morreu neste domingo, 20.

“Neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil”, diz a nota divulgada pelo artista. A famosa faleceu nos Estados Unidos, onde estava para tratamento contra câncer.

Ainda em comunicado, Gil destacou: “Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde a sua família, amigos e público poderão prestar últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui”.

Preta Gil fez pedido especial

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista desejava ser enterrada em Salvador, terra natal de Gilberto Gil e onde viveu parte da infância.

No entanto, antes, o velório deve realmente acontecer no Rio de Janeiro, onde ela nasceu, conforme informou a família dela.

De acordo com a colunista, o corpo de Preta Gil será trazido ao Brasil nos próximos dias para o velório no Rio de Janeiro.