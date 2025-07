Após processos, Danilo Gentili fala sobre morte de Preta Gil

Humorista relembrou episódios de sua trajetória envolvendo Preta Gil - Foto: Reprodução | Instagram

Durante a edição do programa The Noite, exibido nesta segunda-feira, 21, o apresentador Danilo Gentili prestou uma homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos. A artista estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra o câncer colorretal, mas não resistiu às complicações da doença.

“A gente lamenta muito. Uma pessoa jovem, é muito triste quando isso acontece. É uma doença muito cruel que levou embora uma personalidade conhecida por todo mundo”, declarou Gentili.

O humorista relembrou episódios de sua trajetória envolvendo Preta Gil, incluindo os processos judiciais movidos por ela em razão de piadas consideradas gordofóbicas. Entre elas, mencionou quando se referiu ao corpo da cantora como “pneus arriados”.

Apesar dos embates, Gentili afirmou não guardar ressentimentos. “Eu tenho alguns casos com ela aqui, muitos casos de justiça, mas um dia eu fiz um negócio com ela e foi legal. É uma memória boa”, comentou, referindo-se a uma participação da cantora em uma brincadeira realizada durante o CQC.

De forma descontraída, ele narrou quando propôs que Preta se vingasse das piadas com opções como choque, torta na cara, agressões cômicas com panela ou até depilação. A cantora escolheu dar uma tortada no rosto do humorista e depilou um pedaço do seu peito.

“Tem um pedaço aqui [no meu peito] que não nasce mais pelo. Eu não estou brincando. E foi a Preta Gil que arrancou nesse dia”, contou Gentili, relembrando o momento.

Encerrando a homenagem, o apresentador destacou a importância de separar o trabalho das questões pessoais. “Eu nunca levei [os processos] para o pessoal. Pra gente, que é comediante, é só piada. Eu sempre gostei muito dela”, afirmou. Por fim, expressou solidariedade à família da cantora. “Sem dúvida, vai fazer falta para todo mundo aqui no Brasil”, concluiu.