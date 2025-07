Ex-marido que traiu Preta Gil é atacado após morte e toma atitude

Preta Gil e Rodrigo Godoy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-marido de Preta Gil que traiu a artista, Rodrigo Godoy passou a ser atacado no Instagram e decidiu tomar uma atitude drástica. O personal trainer precisou restringir os comentários das publicações para evitar xingamentos e críticas. Preta morreu no último domingo, 20, aos 50 anos.

O relacionamento teve início em 2015, mas teve um fim polêmico em 2023, após Preta anunciar que havia sido abandonada e traída por ele durante o tratamento delicado que enfrentava para o câncer do intestino, descoberto em janeiro de 2023.

Naquele mesmo ano, em outubro, no programa De Frente Com Blogueirinha, a artista revelou que o personal havia a traído durante sete meses e seguiu com a amante mesmo depois de a esposa ter recebido o diagnóstico de câncer.

Preta, porém, já havia decidido dar um fim na relação antes mesmo da descoberta da traição, por não receber o apoio do marido durante o tratamento. “Eu ficava largada”, lembrou. Na época, ela disse que foi alertada por pessoas próximas sobre o envolvimento entre Rodrigo Godoy e Ingrid Lima, sua stylist, mas que, inicialmente, estava “cega” pelo marido.

“Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação. Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega”, disse a artista.

Rodrigo Godoy admite erro

Rodrigo Godoy decidiu admitir publicamente que errou após a história vir à tona. Ele chegou a pedir que as pessoas parassem de atacá-lo nas redes sociais. Durante o desabafo, ele afirmou ter procurado ajuda para refletir sobre os episódios de infidelidade.

Além disso, ele afirmou que não desejava ser inocentado pelo episódio envolvendo o fim de seu casamento, mas se considerava um alvo de ataques exagerados nas redes sociais.

Morte de Preta de Gil

Preta Gil estava em Nova York, onde passou as últimas semanas em um tratamento experimental, quando morreu. Filha de Gilberto Gil, ela deixa um filho, Francisco, de 28, e uma neta, Sol de Maria, de sete. Rodrigo Godoy ainda não se manifestou publicamente após a morte de sua ex-mulher.

Velório

A equipe de Gilberto Gil, por meio de comunicado, confirmou que o velório de Preta Gil acontecerá no Rio de Janeiro. Ainda não há previsão para a data do funeral da artista, que morreu neste domingo, 20.

“Neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil”, diz a nota divulgada pelo artista. A famosa faleceu nos Estados Unidos, onde estava para tratamento contra câncer.

Ainda em comunicado, Gil destacou: “Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde a sua família, amigos e público poderão prestar últimas homenagens. Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui”.

Preta Gil fez pedido especial

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista desejava ser enterrada em Salvador, terra natal de Gilberto Gil e onde viveu parte da infância.

No entanto, antes, o velório deve realmente acontecer no Rio de Janeiro, onde ela nasceu, conforme informou a família dela.

De acordo com a colunista, o corpo de Preta Gil será trazido ao Brasil nos próximos dias para o velório no Rio de Janeiro.