Gominho faz primeira reflexão após morte da amiga Preta Gil

Preta Gil faleceu aos 50 anos nos Estados Unidos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Gominho, de 36 anos, que era um dos amigos mais próximos de Preta Gil, se manifestou pela primeira vez desde a morte da cantora, neste domingo, 21. Em seu perfil nas redes sociais, o apresentador e influenciador digital escreveu uma breve, mas intensa, reflexão: “A vida não dá trégua”.

Preta Gil faleceu aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde estava em tratamento contra um câncer colorretal. O diagnóstico havia sido feito em janeiro de 2023, com remissão anunciada no fim do mesmo ano. No entanto, em agosto de 2024, a doença retornou, atingindo dois linfonodos, o peritônio e o ureter.

A relação entre Gominho e Preta sempre foi marcada pela cumplicidade. Em 2023, ao perceber que a cantora não estava recebendo o cuidado adequado, ele deixou Salvador, onde morava e trabalhava em uma rádio, para acompanhá-la de perto. Desde então, passou a viver com ela e esteve presente em todas as etapas do tratamento, em diferentes cidades e países.

A vida não da trégua! — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) July 21, 2025

No domingo, data em que se celebra o Dia do Amigo, Gominho publicou uma homenagem emocionante para a artista. “Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!”, escreveu.



A conexão entre os dois sempre foi reconhecida publicamente. A própria Preta Gil já havia declarado, em entrevistas, o quanto foi amparada por Gominho ao longo da doença.