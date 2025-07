Andressa Urach manda a real sobre gravação com o pai: “Punhetinh*”

Andressa Urach - Foto: Reprodução | YouTube

A ex-criadora de conteúdo adulto Andressa Urach chocou os internautas na noite dessa segunda-feira, 21. Ela esteve no programa ‘De Frente com Blogueirinha’, transmitido no YouTube, e um dos assuntos abordados foi uma suposta gravação que ela teria feito com o pai, Carlos Urach.

“Com seu pai foi marketing também?”, perguntou a apresentadora. “Sim, a gravação com ele. Na verdade, eu ajudei ele a gravar, eu fui câmera dele”, iniciou a loira. “[O pessoal] assinou, mamãe ganhou um dinheirinho. Eu não dei para o meu pai, eu gravei o meu pai. Claro que ele vai bater uma punhetinha para mim nas próximas gravações, mas nunca vai me comer”, contou.

E com o filho?

Andressa Urach aproveitou para explicar que a mesma coisa aconteceu com Arthur Urach, seu filho. “Assim como o Arthur nunca me comeu, o Arthur sempre foi câmera. Não vai ter esse incesto, essa coisa que tá todo mundo falando. Mas deixa falar, eu quero mais é que fale, eu adoro que fale, quando mais falam mais dinheiro vem”, disse.

GENTE? Andressa Urach sobre as gravações com seu pai:



“Eu gravei o meu pai. É claro que ele vai bater uma punh*tinh* pra mim nas próximas gravações e tal”. pic.twitter.com/mJsyqlE0XZ — QG do POP (@QGdoPOP) July 22, 2025

Filho de Urach faz procedimento ousado

Arthur revelou ter se submetido a um procedimento para aumento peniano. Em entrevista ao Portal LeoDias, o jovem, que atua como criador de conteúdo adulto, contou que teve o apoio da própria mãe para realizar a intervenção estética.

“Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa”, justificou Arthur, ao comentar a decisão. Segundo ele, a chamada harmonização íntima tem relação direta com segurança pessoal e desempenho sexual: “É um passo pra me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo”.

Arthur defendeu que homens também devem se sentir à vontade para realizar procedimentos estéticos íntimos, sem medo de julgamentos ou piadas. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito para isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”, declarou.

Na avaliação dele, falar abertamente sobre o tema ajuda a quebrar estigmas ligados à masculinidade. “A gente está começando a quebrar esses tabus, porém ainda tem muito homem preso na ideia de que masculinidade é sinônimo de silêncio. Falar sobre isso é libertador. Pode esperar um Arthur mais ousado, mais seguro e ainda mais entregue”, completou.