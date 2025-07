Andressa Urach sugere e filho aumenta tamanho do pênis: "Detalhe importa"

Arthur defendeu que homens também devem se sentir à vontade para realizar procedimentos estéticos - Foto: Reprodução | Instagram

Arthur Urach, filho da modelo e influenciadora Andressa Urach, revelou ter se submetido a um procedimento para aumento peniano.

Em entrevista ao Portal LeoDias, o jovem, que atua como criador de conteúdo adulto, contou que teve o apoio da própria mãe para realizar a intervenção estética.

“Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa”, justificou Arthur, ao comentar a decisão. Segundo ele, a chamada harmonização íntima tem relação direta com segurança pessoal e desempenho sexual: “É um passo pra me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo”.

Arthur defendeu que homens também devem se sentir à vontade para realizar procedimentos estéticos íntimos, sem medo de julgamentos ou piadas. “Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito para isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena”, declarou.

Na avaliação dele, falar abertamente sobre o tema ajuda a quebrar estigmas ligados à masculinidade. “A gente está começando a quebrar esses tabus, porém ainda tem muito homem preso na ideia de que masculinidade é sinônimo de silêncio. Falar sobre isso é libertador. Pode esperar um Arthur mais ousado, mais seguro e ainda mais entregue”, completou.

Conteúdo adulto

Arthur iniciou sua trajetória como criador de conteúdo adulto em dezembro do ano passado, com incentivo direto da mãe. “Ela me incentivou desde a primeira vez que ela ganhou R$ 1 milhão na Privacy. Ela tem um público gay muito forte, que me manda muita mensagem, então vi uma oportunidade”, contou ao site Notícias da TV.

Antes de iniciar a produção de seus próprios conteúdos, o jovem já causava polêmica por afirmar que gravava vídeos pornográficos de Andressa.

“Eu estava no hospital, esperando minha mãe terminar consultas porque ela tinha bebido muito, e resolvi abrir uma caixinha de perguntas. Uma pessoa perguntou se era verdade que eu gravava minha mãe, e eu respondi que sim. Só que aquilo rodou o mundo inteiro, saiu notícia de tudo quanto é jeito, eu não estava esperando essa palhaçada tão grande”, lembrou.

Sobre a relação com a mãe no ambiente profissional, Arthur minimiza as polêmicas: “A Andressa sempre foi uma modelo, trocava de roupa na frente de muita gente, por conta da profissão mesmo. Ela é minha mãe dentro de casa, e fora é uma modelo, e eu sou um fotógrafo”.