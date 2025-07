Andressa Urach se revolta e ameaça jornalista: “Um nojo!”

A famosa se revoltou com as acusações - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach surgiu revoltada nas redes sociais neste sábado, 19. A influenciadora fez uma sequência de stories em seu perfil do Instagram e rebateu uma informação falsa divulgada pelo jornalista Felipeh Campos.

A loira afirmou que o comunicador publicou um vídeo alegando que ela declarou que já teve vontade de transar com o próprio filho, Arthur Urach. Irritada, a famosa ameaçou o rapaz e informou que nunca sentiu atração física ou sexual pelo herdeiro mais velho.

“Eu gosto de você, mas não reproduz uma fake news. Você, como uma pessoa da mídia, tem que cuidar muito do que você fala, tá? Eu vi que você estava dando declarações, falando coisas que eu não falei. Eu gosto muito de você e eu sempre deixei claro a opinião de tudo na minha vida, eu sou o que eu sou, mas eu nunca disse que eu tinha intenção alguma, algum dia, de produzir qualquer tipo de conteúdo adulto com o meu filho”, disse ela.

A famosa ainda explicou que o garoto trabalhava apenas filmando as cenas de sexo dela com outras pessoas. “O meu filho é o meu câmera, nunca houve intenção ou desejo da minha parte em manter qualquer intimidade com o meu filho além da profissional em cena, como trabalho. Então não fala besteira”, afirmou.

“Você, como um comunicador, uma pessoa que está responsável por transmitir informações, sendo um jornalista, um apresentador, uma pessoa que tem um poder de alcance muito grande, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Eu gosto de você, mas você não pode colocar palavras na minha boca e dizer coisas que eu falei que eu não falei. Então você pega essa matéria que você tá falando que eu disse e você prova!”, completou.

Ameaça

Urach ainda aproveitou o desabafo para ameaçar Felipeh, exigindo que ele exclua o vídeo em que fala do assunto do Youtube e se retrate publicamente, pois a informação não é verdadeira e isso mancha a imagem dela.

“Se você não se retratar da b*sta que você tá falando, porque eu nunca disse que eu tinha interesse algum dia em ter relações com o meu filho. Eu não tenho culpa se o ser humano é mau, eu não tenho culpa da fofoca dos outros. O meu filho foi meu câmera, trabalhou comigo, nunca houve intenção alguma ou vontade alguma, então você se retrate!”, disparou.

“É muito sério isso. Você transmitir uma fake news, você falar uma mentira, um absurdo, um nojo! O que você falou foi um nojo! O meu filho foi o meu câmera. Eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento ou relação sexual com o meu filho. Eu amo e respeito o meu filho, a gente tem um tratamento que uma mãe talvez não tenha aí com o seu filho, de amizade”, reforçou.

“O meu filho me respeita porque eu sou profissional. O nosso trabalho era câmera e atriz, assim como você está num estúdio que tem os seus câmeras. É um trabalho profissional. Então você trate de se retratar publicamente da b*sta que você falou porque senão eu vou te processar!”, concluiu a famosa.