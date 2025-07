Lorena Maria expõe ataques ao filho com MC Daniel

Lorena Maria e Rás juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Lorena Maria usou suas redes sociais para denunciar os ataques que seu filho Rás, fruto do relacionamento com MC Daniel, recebe diariamente na web. A influenciadora publicou o print de uma mensagem enviada por uma internauta, neste sábado, 19, chamando o garotinho, de apenas cinco meses de vida, de “diabo”.

Irritada, a famosa deu uma resposta direta para o hater. “Diabo vai ser o homem que você vai encontrar quando desencarnar”, escreveu ela na mensagem, fazendo um desabafo sobre o assunto logo em seguida.

“Por isso aqui que eu como mãe tenho medo de mostrar o tempo inteiro, expor tanto e etc..”, desabafou ela, que tem feito publicações frequentes mostrando a rotina do bebê para os fãs e amigos.

Separação

Lorena Maria e MC Daniel anunciaram o fim do noivado deles na última semana. A empresária fez um post em seu perfil do Instagram, que foi confirmado pelo funkeiro no perfil dele.

“Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial”, declarou.

O cantor ainda pediu que o público evite julgamentos e ataques contra os ex-casal. “Não quero que ninguém a ataque ou a julgue, principalmente por ela ser mulher e mãe. Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não muda agora. Sempre terei gratidão por tudo o que vivemos. Nosso laço é eterno, por tudo o que construímos juntos”, escreveu.