Davi Brito realiza novo procedimento estético no rosto

Davi Brito tem feito mudanças em sua aparência - Foto: Reprodução | Youtube

Davi Brito realizou um novo procedimento estético em seu rosto. O campeão do BBB 24 fez um post em seu perfil do Instagram, neste sábado, 19, e contou aos seguidores que preencheu algumas áreas da face com botox.

“Hoje vamos colocar toxina botulínica e tirar todas essas ruguinhas que a gente tem aqui, para poder complementar com o sorrisão novo”, informou o médico responsável pelo procedimento, citando as novas lentes de contato dos dentes de Davi, que foram trocadas recentemente.

O doutor ainda afirmou que o preenchimento também seria feito na mandíbula, a fim de devolver um contorno para o rosto do famoso. “Projetar aqui um pouquinho mais, pra gente conseguir dar um comprimento mais nesse rosto”, explicou.

Davi Brito preenchendo o rosto | Foto: Reprodução | Instagram

Procedimentos estéticos

Vale lembrar que Davi tem feito uma série de procedimentos estéticos nos últimos meses. O baiano já colocou lentes de contato nos dentes, fez uma harmonização facial e uma lipoaspiração ultra HD.

Em conversa com a reportagem do portal A TARDE, o médico responsável pela lipo de Davi contou que ele retirou cerca de três litros de gordura do corpo e definiu o abdômen de forma aparentemente natural.

“O procedimento realizado foi a lipo Ultra HD, com a técnica de enxertia de gordura nos packs abdominais com o auxílio do ultrassom portátil, tratamento para flacidez de pele com Argoplasma e outras tecnologias. Tudo isso visando a obtenção de um resultado natural e duradouro”, disse o Dr. Lucas Guimarães.

“Davi passa bem, realizando as estratégias pós operatórias corretamente. O resultado final vem com 3 a 6 meses, após realizar as sessões de drenagem para redução do edema. Foi lipoaspirado em torno de 3L”, completou.