Cantora quase cai de escultura em show após falha técnica; veja

A artista não escondeu sua preocupação - Foto: Reprodução | X

Katy Perry passou por um verdadeiro perrengue durante seu show em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A famosa subiu em uma estrutura de borboleta mecânica e sobrevoou o público, mas quase caiu do objeto.

Uma falha técnica fez com que a escultura ameaçasse cair, fazendo a cantora interromper a canção “Roar” e demonstrar preocupação com o ocorrido. Apesar do susto, ela seguiu o show normalmente.

O momento foi registrado por um fã que estava presente no local da apresentação e acabou viralizando nas redes sociais. “Ela disse que o canto não deveria parar, pois foi pago pelo público!!! Lidou com isso muito bem”, disse um rapaz.

NOT KATY PERRY ALMOST FALLING- pic.twitter.com/VggmRVX8T0 — kanishk (@kaxishk) July 19, 2025

“O show tem que continuar! Que lenda. Que bom que ela está bem”, afirmou outro. “Estou tão feliz que ela está segura, isso é tão assustador!! A quantidade de acrobacias perigosas que as cantoras do pop têm que fazer para nos entreter, enquanto os artistas masculinos sobem no palco com um moletom e encerram o dia”, disparou uma terceira.