Ivete Sangalo revela história inspiradora de surfista da Bahia

Ivete Sangalo ao lado do jovem Davi - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo fará uma participação especial no programa Globo Esporte deste domingo, 20, na TV Globo. A cantora foi convidada para contar a história de Davi Lucca, um surfista baiano de 10 anos de idade, que se tornou o mais jovem a enfrentar uma pororoca.

O fato aconteceu no Rio Capim, em São Domingos do Capim, no Pará. Na ocasião, o jovem encarou a onda gigante, que é formada quando as águas do oceano invadem a foz de um rio e encontram a correnteza fluvial, por cerca de três minutos.

Emocionada com a história, a cantora declarou que está na torcida pelo garotinho, que é apoiado pelo Instituto Ivete Sangalo. “Estou muito feliz e orgulhosa de você. Que atleta e que comprometimento. Um campeão está escrevendo sua história, e eu estou daqui aplaudindo de pé”, disse ela.

Conheça Davi Lucca

Natural de Mata de São João e morador de Praia do Forte, Davi Lucca não tem só a pororoca como seu marco histórico. O garoto já foi campeão sub-14 em 2023, vice latino-americano em 2024 e campeão pernambucano em 2025.

Outros detalhes da história dele e da família, que se tornou amiga pessoal de Ivete Sangalo, serão contados durante o programa, que será exibido a partir das 11 horas, na TV Globo.