Zé Felipe se acidenta e atualiza estado de saúde após levar pontos

O cantor exibiu o resultado - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe passou por um susto nesta sexta-feira, 18. O cantor precisou de atendimento médico após se acidentar em casa e rasgar parte de sua orelha, fechando o machucado com pontos.

Em seu perfil do Instagram, o artista explicou o ocorrido: “Eu tava com um brinco e ele enrolou na toalha. Fui enxugar, enrolou aqui e eu puxei”. Horas depois, o filho de Leonardo revelou que continuava sentindo dores no local. “Vou ter que ir dar ponto na orelha”, disse.

Após receber o atendimento, Zé atualizou os fãs sobre seu estado de saúde e afirmou que o procedimento foi um sucesso. “Graças a Deus, já em casa, deu tudo certo. Tem quatro pontos atrás, não sei quantos pontos internos. E tudo 100%, só alegria”, concluiu.

Novo romance?

Recentemente, o cantor deu o que falar nas redes sociais após começar a seguir a atriz Bella Campos, que retribuiu a atitude dele. Recém separado da influenciadora Virginia Fonseca, o famoso foi logo apontado como affair da artista.

O caso repercutiu tanto que Virginia Fonseca parou de seguir Bella, deixando claro que não curtiu a interação da intérprete da personagem Maria de Fátima, no remake da novela Vale Tudo, com o pai de seus três filhos.