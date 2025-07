Belo surpreende internautas ao mudar visual para novela

O cantor deu adeus aos fios loiros - Foto: Reprodução | Instagram

Belo já está mudando sua rotina para dar vida ao personagem Misael na novela “Três Graças”, nova produção das 21h da TV Globo. O cantor surgiu no Instagram com um novo visual, dando adeus aos fios loiros e adotando o cabelo preto.

O registro foi publicado no perfil da TV Globo, que fez um trocadilho com o nome do artista. “Que bela mudança, meu querido Belo. Fui atrás dele só pra poder dar uma olhadinha nesse cabelo novo pra #TrêsGraças e o gato causou, né?", escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos fãs do pagodeiro opinaram sobre a mudança. “Põe o loiro de volta, tá parecendo o Tirulipa”, brincou uma. “Ah não Belo, você tá deixando de ser o Belo e tá virando Enzo. Volta ao normal por favor”, pediu outra.

Vale lembrar que Três Graças vem para substituir o remake da novela “Vale Tudo” no horário nobre da Globo. A trama conta a história de três mulheres de uma mesma família que engravidaram na adolescência e lidam com as consequências do ato.