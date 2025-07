Antonia Fontenelle chama Erika Hilton de “preta do cabelo duro”

A famosa detonou a deputada - Foto: Youtube | Instagram

Antonia Fontenelle se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais. A apresentadora publicou um vídeo em seu canal do Youtube, nesta sexta-feira, 18, e proferiu uma série de ofensas contra a deputada federal Erika Hilton.

A declaração foi feita após a loira receber a informação falsa de que integrantes do PT e do PSOL votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos. “Entre os votos contrários estão de Erika Hilton, esperar o que de você, né? Que tinha um nariz desse tamanho [fazendo sinal com o dedo] e um cabelo de preta, que é o que você é, preta, e um discurso mentiroso”, disse ela.

Fontenelle ainda ameaçou a política. “Parem de querer ser brancos e ser loiros porque vocês não são. Você também não é, querida. Por causa desse voto, você, Erika Hilton, é minha inimiga. E a gente vai dar de cara logo, logo. Anota o que estou te falando”, disparou.

“Votar contra pena pra estuprador, é um estupro. Se dê ao respeito, porra. Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são. E isso não é demérito. Mas você não quer ser uma preta do cabelo duro, quer ser uma branca loira”, completou.

Por fim, a famosa alegou que arrancaria o cabelo de Erika. “Só que não é e nunca vai ser. É uma trans que teve a chance de mostrar que poderia ter caráter, independente de ser uma trans ou qualquer outra coisa. Mas você não tem. E eu não sou o Nikolas [Ferreira], se vier pra cima de mim eu puxo a peruca e te deixo careca… Porque, ó, isso aqui é meu [disse, puxando o cabelo] e ninguém vai mudar essa porra”, encerrou.

Crime de racismo

As falas foram o suficiente para internautas acusarem Antonia Fontenelle de racismo. “Não foi contra a Erika, foi contra todos os negros. Ele deveria ir presa!”, disse uma. “Essa mulher é completamente nojenta, espero que a @ErikakHilton esteja bem e que tome as medidas cabíveis”, afirmou outra.

Vale lembrar que a pena para quem comete crimes de racismo no Brasil é de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A lei ainda prevê que a pena pode aumentar caso o crime seja cometido por meio de comunicação social ou em redes sociais.