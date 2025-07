Greve dos professores de Salvador chega ao fim após 74 dias

Prefeitura e representantes da APLB Sindicato - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

A greve dos professores da rede municipal de Salvador chegou ao fim nesta sexta-feira, 18, após um acordo entre a prefeitura e a APLB-Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia), sob coordenação de Rui Oliveira. A paralisação dos docentes foi deflagrada no dia 6 de maio.

O retorno dos professores à sala de aula já acontece no sábado, 19, apenas para as unidades que fazem parte do Aprender+, que integra o programa 'Nossa Escola'. Apesar disso, as atividades só serão regularizadas na próxima segunda-feira, 21.

“Algumas escolas amanhã já terão aulas como parte do programa Aprender+, que também vai nos ajudar nessa recomposição. A partir de segunda-feira, é 100% normalidade. Vamos estabelecer um calendário para a reposição das aulas”, disse o prefeito Bruno Reis (União Brasil) após a celebração do trato.

O impacto da paralisação dos professores fará com que os alunos da educação infantil fiquem mais tempo em sala de aula, resultando no atraso das férias escolares. Sendo assim, as atividades se estenderão até janeiro de 2026.

Foram 43 dias úteis comprometidos e nós, gestão e professores, assumimos o compromisso de que não iríamos, em hipótese alguma, comprometer os 200 dias do ano letivo, garantindo que o nosso objetivo principal é uma educação de qualidade, que nossas crianças possam aprender Bruno Reis, prefeito de Salvador

O acordo entre a administração municipal e a APLB acontece após o governo acatar os pedidos da categoria. Um dos pontos debatidos e acolhido pela prefeitura diz respeito ao não desconto do salário dos docentes que aderirão à greve, segundo o documento obtido pelo Portal A TARDE.

Confira os pontos acatados pela prefeitura a pedido da APLB Sindicato

I - Transformar em percentual a gratificação do cargo comissão de diretor e vice-diretor em 5%, calculados pelos vencimentos mensais;

II - Transformar em percentual os valores constantes de tabela de gratificação de otimização;

III - Manter os percentuais da gratificação de aprimoramento (2,5%, 5%, 7,5%) e restabelece o respectivo limite 25% vencimentos base do servidor;

IV - Revogar o § 3 do art. 21 da Lei 9.865/2025, que trata sobre o reajuste salarial dos servidores;

V - Restabelecer o percentual de 30% do vencimento básico para a gratificação em unidades socioeducativas;

VI - Restabelecer a ajuda de custo dos 50% do vencimento básico para professores e coordenadores pedagógicos lotados nas ilhas.

Além disso, a prefeitura se comprometeu em cancelar as faltas dos grevistas.

O que diz o secretário?

Já o secretário municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas, falou sobre o compromisso da gestão com a categoria, e se colocou à disposição para tratar sobre os assuntos pertinentes aos professores.

“Os pontos trazidos pelo sindicato foram, na sua grande maioria, contemplados. E outros pontos não contemplados nesse momento serão estudados. Existe o compromisso de criação de uma mesa de negociação permanente desde já, sempre com a premissa de valorização do profissional da educação”, afirmou Dantas.

Apelo para o retorno às escolas

O prefeito fez um pedido para que mães, pais e responsáveis levem as crianças às unidades de ensino na segunda-feira.

“Precisa ficar claro para os pais, para as mães, para os responsáveis: podem levar as crianças às escolas, pois elas estarão funcionando 100%, com todas as turmas, com todos os professores. Precisamos disso para que a gente recupere o tempo perdido e garanta o que é fundamental, que é o aprendizado dessas crianças”, afirmou.

Já o secretário Thiago Dantas revelou qual será a prioridade da gestão após o fim da greve.

“Vamos olhar para esses alunos, esperar que eles retornem e sejam acolhidos nas escolas. E que a gente possa fazer juntos um trabalho de construção dessa estratégia para garantir que eles consigam ter no ano de 2025 a aprendizagem esperada para cada um dos anos de escolarização. Que a gente possa aprender com todo esse processo e aprimorar cada vez mais a educação de Salvador”.