Alunos da rede municipal terão encontros formativos aos sábados | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), destaca que a sua gestão ficará marcada pelo comprometimento com a educação. Dando mais um passo em prol do tema, o chefe do Executivo municipal junto a Secretaria da Educação (SMED) instituiu a ‘Operação Especial Aprender +’.

O novo programa, instituído através de decreto, tem o objetivo de promover encontros formativos, isto é, aulas de curta duração, sempre aos sábados nas escolas municipais com alunos das turmas iniciais e finais do Ensino Fundamental, entre os meses de fevereiro até dezembro.

Os profissionais envolvidos na iniciativa receberão uma gratificação extra que será condicionada à comprovação de frequência, mediante emissão de demonstrativo gerado a partir do Sistema de Operações Especiais (SOE), disponibilizado pela Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE), com base nas informações disponibilizadas no Diário Oficial do Município (DOM), de sexta-feira, 1.

As escolas que sediarão as atividades serão determinadas através de um plano de ação junto a SMED.

Para a ação, devem atuar os seguintes profissionais: Coordenador Pedagógico de Operação; Supervisor Pedagógico de Operação; Coordenador Pedagógico Local; Supervisor Pedagógico Local; Assistente Pedagógico Local; Coordenador Pedagógico de Polo; Mediador Pedagógico e Supervisor Pedagógico de Polo.

Confira os valores extras por 6h de trabalho:

Coordenador Pedagógico: R$ 92, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Supervisor Pedagógico: R$ 90, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Coordenador pedagógico local: R$ 88, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Supervisor pedagógico local: R$ 86, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Assistente pedagógico local: R$ 84, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Coordenador Pedagógico de Polo: R$ 82, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Mediador Pedagógico: R$ 80, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

Supervisor Pedagógico de Polo: R$ 70, além do auxílio alimentação, no valor de R$ 13,68.

As despesas da “Operação Especial Aprender +” para o ano de 2024, serão pagas pelo Fundo Municipal da Educação (FME), que tem o limite de R$ 9.685.147,68.