Mileide revela segredos do romance com Wesley Safadão

Mileide Mihaile contou detalhes inéditos sobre seu relacionamento de oito anos com o cantor Wesley Safadão. Convidada do podcast Bagaceira Chique, a influenciadora revelou que não sentiu uma paixão avassaladora pelo artista no começo da relação.

“Acho que foi uma coisa natural, nem foi uma paixão avassaladora. Nos conectamos pelo estilo de vida, por gostar das mesmas coisas, trabalhar no mesmo ramo. Isso foi acontecendo naturalmente”, disse ela.

A ex-mulher do artista ainda reforçou que os dois tinham os mesmos sonhos e isso fez o romance dar certo. “Foi algo constante, contínuo. A gente ficou esses anos todos curtindo, se apoiando, foi maravilhoso”, disparou.

“Acho que foi isso. Os objetivos, as mesmas vontades de alcançar aquele determinado sonho. Isso foi fazendo com que a gente galgasse ano após ano”, completou ela, que conheceu o famoso aos 17 anos de idade.

Entretanto, o romance chegou ao fim após Wesley ser acusado de traí-la com Thyane Dantas, sua atual esposa. Os dois chegaram a protagonizar uma série de embates nas redes sociais, mas se dão bem hoje em dia.

Filho planejado

Durante o bate papo, Mileide também contou que o filho do ex-casal, Yhudy, foi planejado por eles. “A gente planejou bem, esperamos uns cinco anos e foi aquela festa. O Yhudy é muito amado, isso foi muito especial”, revelou.

Atualmente, o garoto tem 14 anos e tem a guarda compartilhada com os pais. Ele tem mais dois irmãos: Ysis, de 11 anos, e Dom, de 6, ambos do relacionamento de Wesley com Thyane Dantas.