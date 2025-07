O Kannalha se despede de Preta Gil: “Para sempre meu sol”

Músico relembrou a relação que os dois mantinham desde o início de 2024 - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, usou as redes sociais para prestar uma homenagem emocionada à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo, 20, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

Em texto publicado na segunda-feira, 21, o músico relembrou a relação que os dois mantinham desde o início de 2024 e descreveu a conexão como algo espiritual e profundo.

“Preta, sei que você partiu, mas tá difícil de acreditar, pois seu brilho permanece vivo aqui na Terra”, escreveu. “A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho.”

Em seguida, ele exaltou a força de Preta ao enfrentar a doença e o modo como ela o influenciou. “Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena, né, BB? Mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, TE AMO!”

Durante a madrugada do dia 21, o cantor havia publicado apenas uma foto nos stories, em que aparece abraçado com Preta, os dois sorrindo, sem legenda. Mais tarde, voltou a compartilhar registros íntimos com a cantora. Em um dos vídeos, ela aparece comendo acarajé. Em outro, se maquiando, enquanto é chamada por ele de “nenê”.

Nos comentários da publicação, amigos próximos da artista também se manifestaram. A jornalista Maíra Azevedo comentou: “Ela te amava de uma forma muito linda! Falava de você de uma forma encantadora.” O empresário Pedro Tourinho acrescentou: “O encontro de vocês foi muito especial, Dan.” Já a cantora Majur afirmou: “Você fez ela feliz, amigo. Que lindo, ela merecia!”

Preta Gil faleceu nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer colorretal diagnosticado em 2022.