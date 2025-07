Bahia e ícones do rock prestam homenagens a Ozzy Osbourne

Conhecido mundialmente como o "Príncipe das Trevas", Ozzy Osbourne se tornou uma presença global com sua presença de palco eletrizante, sua voz inconfundível e sua irreverência fora dos palcos. Após a confirmação da sua morte nesta terça-feira, 22, muitas lendas do rock mundial, como Metallica, e brasileiro, usaram as redes sociais para lamentar. Quem também se manifestou foi o Esporte Clube Bahia [veja abaixo]:

O cantor tinha Parkinson, e segundo a família, morreu “cercado de amor”. No entanto, não foi revelada a causa da morte.

Ozzy ficou muito conhecido pela banda de heavy metal Black Sabbath, onde assumiu os vocais. O grupo foi o fundador do heavy metal e rendeu vários álbuns de sucesso, como Paranoid e Master of Reality.

| Foto: Reprodução | Instagram

Aston Villa - time de Ozzy

Aston Villa Football Club is saddened to learn that world-renowned rockstar and Villan, Ozzy Osbourne has passed away.



Growing up in Aston, not far from Villa Park, Ozzy always held a special connection to the club and the community he came from.



The thoughts of everyone at… pic.twitter.com/lcyBomOdxq