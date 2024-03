Prefeito altera nome da praça Cairu para praça Maria Felipa | A TARDE

Um dos cartões-postais da cidade de Salvador teve o nome alterado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta terça-feira, 12. Trata-se da praça Visconde de Cairu, localizada no bairro do Comércio, que passou a se chamar praça Maria Felipa.

A mudança consta no Diário Oficial do Município (DOM), após a sanção da lei nº 9.787/2024, e faz uma referência à marisqueira e heroína da Independência do Brasil na Bahia, Maria Felipa.

Em julho do ano passado, o prefeito inaugurou um monumento em homenagem a Felipa, de autoria da artista plástica Nádia Taquary. Nesta ocasião, o gestor anunciou que encaminharia à Câmara Municipal da capital (CMS) que, caso recebesse o aval dos vereadores, ele faria a mudança do nome da praça.

Monumento Maria Felipa | Foto: Rafaela Araújo | Ag A TARDE

O projeto de lei sobre o tema foi apresentado pelo vereador Luiz Carlos Suíca (PT), na Casa Legislativa.