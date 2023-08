Monumento dedicado a Maria Felipa é inaugurado em Salvador

A prefeitura de Salvador inaugurou nesta quinta-feira, 27, um monumento em homenagem a Maria Felipa, na Praça Cairu, no Comércio. De acordo com a gestão municipal, é a primeira escultura em alusão à marisqueira, heroína da Independência do Brasil na Bahia, se concretizando como uma reparação histórica.

O ato de inauguração encerra a programação da prefeitura em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia, após a abertura do Memorial ao 2 de Julho, no Pavilhão da Lapinha, e a revitalização do Largo da Lapinha, de onde sai todos os anos o cortejo que celebra a vitória sobre os portugueses.

A obra, de autoria da artista plástica Nádia Taquary, é feita sob a técnica de moldagem em resina e fibra de vidro e mede cerca de 3 metros. O monumento conta com um QR code do projeto Reconectar, que proporciona aos visitantes conhecerem um pouco mais sobre a história daquele personagem histórico a partir de um smartphone.

“Tentei trazer uma característica de rainha, não só de poder, mas de empoderamento. Ela representa muitas vozes que, por 200 anos, mantiveram essa história viva”, disse Nadia Taquary.

A localização também foi escolhida de forma estratégica. À beira-mar, de frente para a Baía de Todos os Santos, com a guerreira voltada para a Ilha de Itaparica, onde combateu marinheiros portugueses e incendiou navios.

“De olhos voltados para a Ilha de Itaparica, esse monumento vai se eternizar num dos pontos de maior visitação da nossa cidade, onde milhões de pessoas, do mundo todo, poderão conhecer a história dessa mulher. A gente fica feliz de que, nesse mês do Julho das Pretas, na semana em que se comemora a Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a Prefeitura realiza mais uma entrega para valorizar, para eternizar, para servir de exemplos para as gerações do presente e do futuro”, avaliou o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Além de Bruno, outras lideranças políticas também participaram da inauguração, como o secretário Pedro Tourinho, da Cultura, e o presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro.

A cerimônia de inauguração contou ainda, na abertura e no encerramento, com a performance das Pretas Percussivas, coletivo formado por integrantes das bandas Didá, Filhas de Gandhy e Mulherada. Além disso, outros grupos culturais realizaram um grande cortejo até o monumento, que contou ainda com a apresentação do Grupo de Teatro da Casa Maria.