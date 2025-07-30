Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Polícia desmantela quadrilha que fraudava documentos de carros

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados em Salvador, Região Metropolitana (RMS) e interior do Estado

Por Redação

30/07/2025 - 7:12 h
Operação Apate
Operação Apate -

A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Apate, com o objetivo de desarticular um esquema fraudulento de transferências de veículos em Salvador, Região Metropolitana (RMS) e interior do Estado. Na ação, estão sendo cumpridos 15 mandados judiciais contra os investigados.

As investigações identificaram a existência de uma organização criminosa, composta por servidores públicos, empresas emplacadoras e despachantes. O grupo é responsável por fraudes nas transferências de veículos para terceiros, sem o consentimento dos proprietários, com o objetivo de obtenção de financiamentos bancários.

Além disso, uma das empresas se apropriava de valores pagos por clientes, sem efetuar os serviços de transferência e o recolhimento de tributos, chegando a fornecer documentação falsa. Já o proprietário de outro estabelecimento, promovia a entrada de processos fraudulentos com a conivência de servidores do órgão.

As ações são realizadas por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Vitória da Conquista), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (Depin), por meio da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), com a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) e o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Vulneráveis (DPMCV).

