Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

O disparo, feito por um policial militar, atravessou a janela de um ônibus. - Foto: Reprodução/Diário do Transporte

O cantor gospel João Igor foi baleado na perna durante uma ação policial no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, nesta quarta-feira, 30. O disparo, feito por um policial militar, atravessou a janela de um ônibus.



João Igor, que tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais e viralizou após um encontro inusitado com a influenciadora Fernanda Ganzarolli durante uma live.

Cantor gospel João Igor e a influenciadora Fernanda Ganzarolli | Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Militar de São Paulo, a ação teve início quando um passageiro tentou tomar a arma de um policial dentro do coletivo. O policial reagiu, e João acabou sendo baleado.

De acordo com o g1, a empresária do cantor afirmou à TV Globo que ele estava no local para embarcar rumo a Bauru, no interior paulista, onde cumpriria uma agenda de shows. Segundo ela, João pode ter sido confundido pelos policiais durante a ação. O cantor gospel João Igor foi socorrido e levado à Santa Casa, onde permanece internado, mas seu estado de saúde é estável.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o cantor e o irmão caídos no chão na frente do ônibus intermunicipal. O irmão também aparece chorando, sendo contido por um policial e falando: "Ele está sangrando".

Veja vídeo: