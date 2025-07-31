Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Após morte de jovem, ônibus seguem sem circular no Vale das Pedrinhas

Wendel Rodrigues foi baleado durante ação policial no bairro

Por Redação

31/07/2025 - 6:41 h
Os coletivos passaram a circular pela Estrada da Paciência
Os coletivos passaram a circular pela Estrada da Paciência

Os moradores do Vale das Pedrinhas amanheceram sem serviço de transporte coletivo nesta quinta-feira, 31. A circulação dos ônibus foi suspensa na tarde de quarta-feira, 30, após a morte de um jovem de 25 anos durante uma ação policial no bairro do Nordeste de Amaralina.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os ônibus estão sendo desviados pela entrada da Rua do Canal, na Lucaia, seguindo pela Avenida Juracy Magalhães antes de retomar o itinerário normal. Ainda não há previsão para a retomada completa do serviço na região.

Ação policial

Imagem ilustrativa da imagem Após morte de jovem, ônibus seguem sem circular no Vale das Pedrinhas
| Foto: Divulgação/PM-BA

Segundo informações da Polícia Civil, conforme o relato de policiais militares, uma guarnição realizava patrulhamento tático no bairro Nordeste de Amaralina quando suspeitos armados dispararam contra os militares. Houve confronto e um homem foi atingido, socorrido para uma unidade hospitalar, onde após atendimento médico, não resistiu.

Arma e munições foram apresentados no DHPP. Guias para remoção e realização de perícia foram expedidas, e o caso será apurado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).

