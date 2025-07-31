POLÍCIA
Após morte de jovem, ônibus seguem sem circular no Vale das Pedrinhas
Wendel Rodrigues foi baleado durante ação policial no bairro
Por Redação
Os moradores do Vale das Pedrinhas amanheceram sem serviço de transporte coletivo nesta quinta-feira, 31. A circulação dos ônibus foi suspensa na tarde de quarta-feira, 30, após a morte de um jovem de 25 anos durante uma ação policial no bairro do Nordeste de Amaralina.
Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os ônibus estão sendo desviados pela entrada da Rua do Canal, na Lucaia, seguindo pela Avenida Juracy Magalhães antes de retomar o itinerário normal. Ainda não há previsão para a retomada completa do serviço na região.
Ação policial
Segundo informações da Polícia Civil, conforme o relato de policiais militares, uma guarnição realizava patrulhamento tático no bairro Nordeste de Amaralina quando suspeitos armados dispararam contra os militares. Houve confronto e um homem foi atingido, socorrido para uma unidade hospitalar, onde após atendimento médico, não resistiu.
Arma e munições foram apresentados no DHPP. Guias para remoção e realização de perícia foram expedidas, e o caso será apurado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).
