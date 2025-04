Jerônimo promove primeiras trocas na PM após nomeação de comandante

PM passa por primeiras mudanças após nomeação de novo comandante-geral - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) promoveu as primeiras trocas na Polícia Militar após a mudança nos comando das corporações. O governador nomeou na segunda-feira, 24, o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, para chefiar a corporação em substituição ao coronel Paulo Coutinho.

Foram quase 30 modificações na estrutura interna da corporação publicadas no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, 26. As principais alterações aconteceram nos comandos de diversas Companhias Independentes de Salvador e do interior do estado.

Veja as nomeações na capital:

26ª Companhia Independente de Polícia Militar -Brotas - Capitão Kleberson Cunha De Menezes

19ª Companhia Independente de Polícia Militar -Paripe - Capitã Lilian Souza Carvalho

40ª Companhia Independente de Polícia Militar - Nordeste de Amaralina - Capitão José Henrique Dos Santos Sousa

Batalhão de Policiamento Escolar - Capitão Hebert Elder Evangelista Figueiredo

Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos - Capitão Marcos Carrilho Simões Filho

Batalhão de Reforço Operacional - Capitão Rodrigo Santos De Andrade

Comandante de Base Comunitária de Segurança/Fazenda Coutos - Primeiro Tenente Jean Porto Das Neves

No interior:

29ª Companhia Independente de Polícia Militar - Seabra - Capitão Anderson Garcia Pires

12º Batalhão de Polícia Militar - Camaçari- capitão Ubaldino De Souza Sales Júnior

12º Batalhão de Polícia Militar - Camaçari - Capitão Iane Borges Santos De Almeida

15º Batalhão de Polícia Militar - Itabuna - Capitão Cristiano Piedade Zacarias De Souza

8º Batalhão de Polícia Militar - Porto Seguro - Capitão Silvandro Matos Tavares Da Silva

11º Batalhão de Polícia Militar - Itaberaba - Primeiro Tenente Geslan De Souza Santana

6º Batalhão de Polícia Militar - Senhor do Bonfim - Primeiro Tenente José Raimundo Da Silva Lopes

Comando de Policiamento da Região da Chapada - Capitão Grinaldo Veloso Silva Júnior

19º Batalhão de Polícia Militar - Jequié - Capitão José Costa Neto

23º Batalhão da Polícia Militar - Vera Cruz - Capitão Lennon Marques Andrade

Saiba quem é o novo comandante da Polícia Militar

Antes de assumir o novo posto, o coronel Magalhães comandava o Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPRMS). Ele ingressou na carreira como soldado.

Coronel Magalhães é Bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, além de mestre em Pla­nejamento Territorial (UCSAL).

O militar também possui os cursos de Montanhas e Limites por Carabineiros de Chile, de Ações Táticas Especiais, Instrutor de Abordagem e de Inteligência Policial. Dentre outras honrarias, foi condecorado com a Medalhas Dionísio Cerqueira – Dedicação aos Estudos, e com a Medalha do Mérito Policial Militar, ambas da PM-BA.