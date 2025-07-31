PM é afastado por suspeita de vender armas da corporação na Bahia

Agente da PM-BA em operação (ilustração) - Foto: Divulgação/ SSP-BA

Um agente da Polícia Militar da Bahia, suspeito de vender armas da corporação, foi afastado das suas funções. A informação foi confirmada pela PM-BA.

Por meio de nota, a PM-BA disse que os fatos são apurados pela Corregedoria através de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A polícia não informou quando foi protocolada a denúncia.

A PM-BA disse ainda que o afastamento do agente é uma medida cautelar e que seguirá válido enquanto durar a apuração.

Ainda na nota, a PM diz ter um compromisso com a ética, a legalidade e a disciplina, "não compactuando com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes", e diz que todos os fatos serão "rigorosamente apurados", com a adoção das medidas administrativas e legais cabíveis.