Tentativa de execução: carro é metralhado na orla de Piatã
Veículo foi atingido por cerca de 14 disparos
Por Victoria Isabel
Um homem foi alvo de uma tentativa de execução na Avenida Octávio Mangabeira, na orla do bairro de Piatã, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 31. O veículo em que ele estava foi atingido por cerca de 14 disparos.
Segundo informações preliminares, homens armados em uma moto perseguiram o veículo. Após os disparos, o motorista, identificado como César Cavalcante, perdeu o controle da direção e colidiu com um poste.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, que será encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).
De acordo com informações iniciais, apesar da quantidade de disparos, o homem não teve ferimentos graves, sendo atingido apenas de raspão, nas costas e no braço. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.
A Polícia Civil e Militar estiveram no local para acompanhar a ocorrência. A Transalvador isolou uma das faixas da via, mas o trânsito não foi afetado. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Em nota, a Polícia Militar informou que, após serem acionados, policiais da 15ª CIPM foram ao local e constataram a ocorrência. Buscas estão sendo realizadas para identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.
