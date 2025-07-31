Tentativa de execução: carro é metralhado na orla de Piatã

Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, 31 - Foto: Reprodução

Um homem foi alvo de uma tentativa de execução na Avenida Octávio Mangabeira, na orla do bairro de Piatã, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 31. O veículo em que ele estava foi atingido por cerca de 14 disparos.

Segundo informações preliminares, homens armados em uma moto perseguiram o veículo. Após os disparos, o motorista, identificado como César Cavalcante, perdeu o controle da direção e colidiu com um poste.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, que será encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com informações iniciais, apesar da quantidade de disparos, o homem não teve ferimentos graves, sendo atingido apenas de raspão, nas costas e no braço. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque.

A Polícia Civil e Militar estiveram no local para acompanhar a ocorrência. A Transalvador isolou uma das faixas da via, mas o trânsito não foi afetado. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Em nota, a Polícia Militar informou que, após serem acionados, policiais da 15ª CIPM foram ao local e constataram a ocorrência. Buscas estão sendo realizadas para identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

