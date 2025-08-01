Homem é preso após se passar por policial penal em Salvador

Suspeito apresentou duas identidades funcionais falsas - Foto: BPRFV/Batalhão Apolo

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 31, no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador, após se passar por policial penal e ser flagrado com um carro adulterado e uma arma.

De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem, o suspeito apresentou duas identidades funcionais falsas, alegando ser policial penal. Além disso, o veículo tinha adulteração na placa e sinais de identificação alterados. Em uma busca no interior do automóvel, também foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros.

A arma, o carro e os documentos falsos apresentados pelo suspeito foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde o caso foi registrado.

Falso PM

Em maio deste ano, um caso parecido: um homem foi preso em flagrante no bairro de Valéria, em Salvador. Guarnições da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), realizavam rondas na Rua da Matriz, quando abordou Édson José Borges, que disse ser policial militar. Ao ser revistado, o homem estava com documentos falsos.

Segundo a Polícia Militar, foram encontrados uma réplica de pistola, três identidades funcionais de instituições diferentes falsas, uma Carteira Nacional de Habilitação com o nome de outra pessoa, uma carteira com brasão e um distintivo.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada. O crime será investigado pela Polícia Civil para elucidar onde ele conseguiu as carteiras falsas e distintivos.