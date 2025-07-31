Menu
AÇÃO POLICIAL

Médico com dívida de R$40 mil em pensão alimentícia é preso em clínica

Médico é especialista na área de endocrinologia

Por Redação

31/07/2025 - 19:41 h | Atualizada em 31/07/2025 - 19:55
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia -

Um médico de 43 anos foi preso na tarde da última quarta-feira, 30, no município de Feira de Santana, por dever cerca de R$ 40 mil em pensão alimentícia. A prisão ocorreu por volta das 16h, dentro do consultório onde o profissional atendia pacientes, localizado no centro da cidade.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Família de Feira de Santana. De acordo com informações da corporação, o débito acumulado corresponde a parcelas não pagas desde março deste ano.

O médico, cuja identidade não foi divulgada oficialmente, é especialista na área de endocrinologia e atua com foco em tratamentos hormonais e emagrecimento. Segundo fontes ligadas à investigação, ele continuava exercendo sua profissão normalmente, mesmo com o valor da dívida se acumulando nos últimos meses.

Após ser abordado pelas autoridades, o homem foi conduzido ao Complexo de Delegacias do bairro Jomafa, onde permanece à disposição da Justiça.

Pensão alimentícia

A detenção por pensão alimentícia está prevista em lei e tem caráter coercitivo, com o objetivo de forçar o pagamento do valor devido para garantir o sustento do dependente.

Casos como esse não são incomuns no país. A legislação brasileira prevê prisão civil de até 90 dias para devedores de pensão alimentícia, como forma de pressionar o cumprimento da obrigação. A pena pode ser extinta assim que o valor total ou parcial da dívida for quitado.

