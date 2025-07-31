Romarinho x Palmeiras: time paulista é freguês do atacante rubro-negro

Romarinho, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Reforço de peso contratado pelo Vitória na janela de transferências, Romarinho pode estrear na partida deste próximo domingo, 3, contra o Palmeiras. O atacante, por sua vez, tem um histórico positivo em duelos contra o Alviverde durante o período que defendeu o Corinthians.

Em suas participações no Derby Paulista, Romarinho fez cinco gols em cinco jogos e não saiu derrotado em nenhuma dessas partidas. Foram três vitórias e dois empates nos clássicos que o atacante do Vitória participou.

Desses cinco duelos disputados entre Corinthians e Palmeiras, três foram válidos pelo Brasileirão e dois pelo Paulistão. A última aparição do atacante em derbys aconteceu na temporada 2014, única vez que não balançou as redes.

Romarinho marcou cinco gols contra o Palmeiras | Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Além disso, antes de defender o Timão, Romarinho enfrentou o Palmeiras duas vezes quando vestiu as camisas de Rio Branco e Bragantino. Pelo Tigre da Paulista, também foi carrasco do Alviverde ainda em 2010. No total, são seis gols marcados em sete encontros com o Verdão em toda a sua carreira.

Jogar contra o Palmeiras é o meu objetivo. Gosto de jogar jogo grande. E contra o Palmeiras sempre deu certo. Espero estar bem para jogar contra o Palmeiras e qualquer outro time. Romarinho - Atacante do Vitória

Romarinho vs Palmeiras na carreira

24/03/2010 - Rio Branco 2x2 Palmeiras | Paulistão: 1 gol

22/01/2012 - Bragantino 1x2 Palmeiras | Paulistão: -

24/06/2012 – Corinthians 2×1 Palmeiras | Brasileirão: 2 gols

16/09/2012 – Palmeiras 0×2 Corinthians | Brasileirão: 1 gol

17/02/2013 – Corinthians 2×2 Palmeiras | Paulistão: 1 gol

16/02/2014 – Corinthians 1×1 Palmeiras | Paulistão: 1 gol

27/07/2014 - Corinthians 2x0 Palmeiras | Brasileirão: -

Vitória e Palmeiras jogam pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h30, no Barradão.