VITÓRIA

Quem vai ser o maestro? Vitória vive disputa quente pela camisa 10

Romarinho, Ronald e Rúben brigam com Matheuzinho por vaga no meio

Por Lucas Vieira / MASSA!

31/07/2025 - 10:30 h
Fábio Carille testa nomes como Romarinho, Ronald e Rúben Rodrigues para assumir a camisa 10 do Vitória, enquanto Matheuzinho busca retomar o protagonismo
Fábio Carille testa nomes como Romarinho, Ronald e Rúben Rodrigues para assumir a camisa 10 do Vitória, enquanto Matheuzinho busca retomar o protagonismo

O técnico Fábio Carille vive um dilema positivo no Vitória. Com o elenco cada vez mais encorpado, o treinador agora precisa decidir quem será o responsável por comandar as ações no meio-campo rubro-negro na reta final da temporada.

Matheuzinho, camisa 10 da equipe, é o titular da posição e recentemente renovou contrato até 2029. No entanto, a temporada do meia tem sido marcada por irregularidade. Após início atrapalhado por problemas físicos, o jogador vive momento de maior estabilidade, embora ainda não tenha reencontrado o futebol que o consagrou.

Matheusinho, meia do Vitória
Matheusinho, meia do Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Entre as alternativas para o setor, Romarinho surge como forte concorrente. Principal contratação do clube em 2024, o ex-Corinthians chegou com moral e, ao contrário dos tempos de ponta, tem atuado mais centralizado. De acordo com o site Transfermarkt, na temporada 2024/25, foram 21 jogos disputados, sendo 15 deles como meia ofensivo, dois como ponta-direita e até mesmo algumas aparições como falso 9.

Romarinho, meia do Vitória
Romarinho, meia do Vitória | Foto: Téo Mazzoni

Leia Também:

Relembre a última vez que o Vitória venceu o Palmeiras no Barradão
Vitória intensifica trabalhos mirando confronto com o Palmeiras
Marcelo Côrtes assume coordenação do departamento médico do Vitória

Correndo por fora

Outra opção é Ronald. O camisa 8, que originalmente atua como volante e já foi utilizado como ponta, tem sido testado mais à frente. Contra o Sport, ele saiu do banco de reservas para atuar centralizado e deu a assistência para o segundo gol do Leão. O desempenho agradou Carille, que não escondeu sua surpresa: “Posso jogar com Ronald por trás [do centroavante]. Ele me surpreendeu jogando mais à frente”, declarou o treinador após a partida.

Ronald, volante do Vitória
Ronald, volante do Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Correndo por fora, o português Rúben Rodrigues também aparece como candidato. Contratado sem grande alarde junto ao futebol inglês, o meia de estilo cerebral ainda busca espaço e mais oportunidades para conquistar a confiança da torcida rubro-negra e do treinador.

Rúben Rodrigues, meia do Vitória
Rúben Rodrigues, meia do Vitória | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Tags:

Fábio Carille Matheuzinho romarinho Ronald Rúben Rodrigues vitória

x