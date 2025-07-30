Vitória intensifica trabalhos mirando confronto com o Palmeiras

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu sequência à preparação na manhã desta quarta-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura, focado no compromisso contra o Palmeiras. O foco foi dividido entre atividades físicas, táticas e específicas por setor.

Os goleiros participaram de um treino técnico sob a orientação dos preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse, com foco em fundamentos da posição, como reflexo, reposição e posicionamento.

No campo 1 do CT, o grupo principal iniciou os trabalhos com exercícios de velocidade e força, conduzidos pelo preparador físico César Mendes. Na sequência, o técnico Fábio Carille assumiu o comando das atividades táticas, priorizando posicionamento defensivo em linha e compactação do setor.

Simultaneamente, o auxiliar Leandro Silva (Cuca) comandou um treino voltado para posse de bola com transição rápida, reforçando o modelo de jogo reativo que vem sendo trabalhado. O grupo aprimorou bolas paradas defensivas, com a meta de organizar as duas linhas e marcação individual em escanteios e faltas laterais.

Após o treino coletivo, os atacantes Carlinhos e Lucas Braga fizeram um trabalho complementar de finalizações com bolas lançadas e movimentações curtas na entrada da área.

Já o meia Daniel Júnior fez um trabalho individualizado de recondicionamento físico com o preparador físico assistente Diego Almeida, ainda fora das atividades com bola.

O grupo retorna às atividades na manhã desta quinta-feira, 31, na Toca do Leão. Vitória e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo, 3, no Barradão, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Sem perder há quatro jogos, o Leão da Barra ocupa a 15ª colocação, com 17 pontos ganhos em 17 jogos.