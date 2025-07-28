O 10 da Toca: Matheuzinho renova com o Vitória até 2029

Matheuzinho renova com o Vitória até 2029 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos principais jogadores do elenco rubro-negro, Matheuzinho agora tem contrato com o Vitória até o fim de 2029. O camisa 10 já tinha vínculo válido por mais três anos, mas, segundo divulgou o clube, estendeu por mais um.

De acordo com o Leão da Barra, o novo acordo com Matheuzinho já está válido desde o mês de maio do atual ano. No entanto, só foi protocolado oficialmente nesta segunda, 28, por motivos burocráticos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Matheuzinho desembarcou na Toca do Leão em abril de 2023, sendo peça fundamental nos títulos da Série B e Campeonato Baiano de 2024. Com a camisa vermelha e preta, o meia de 27 anos disputou 108 partidas e marcou 12 gols, além de 14 assistências.

Na temporada 2025, Matheuzinho entrou em campo 28 vezes, com quatro gols e duas assistências. O momento atual do atleta, contudo, é de baixa. Ele não participa de nenhum gol desde o dia 16 de abril, quando o Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheuzinho é um dos principais jogadores do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Próximo jogo pelo Brasileirão

Com Matheuzinho, o próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.