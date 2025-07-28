Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUNDAMENTAL

O 10 da Toca: Matheuzinho renova com o Vitória até 2029

Meia de 27 anos desembarcou no Barradão em abril de 2023

Por João Grassi

28/07/2025 - 18:07 h
Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Matheuzinho renova com o Vitória até 2029 -

Um dos principais jogadores do elenco rubro-negro, Matheuzinho agora tem contrato com o Vitória até o fim de 2029. O camisa 10 já tinha vínculo válido por mais três anos, mas, segundo divulgou o clube, estendeu por mais um.

De acordo com o Leão da Barra, o novo acordo com Matheuzinho já está válido desde o mês de maio do atual ano. No entanto, só foi protocolado oficialmente nesta segunda, 28, por motivos burocráticos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Matheuzinho desembarcou na Toca do Leão em abril de 2023, sendo peça fundamental nos títulos da Série B e Campeonato Baiano de 2024. Com a camisa vermelha e preta, o meia de 27 anos disputou 108 partidas e marcou 12 gols, além de 14 assistências.

Na temporada 2025, Matheuzinho entrou em campo 28 vezes, com quatro gols e duas assistências. O momento atual do atleta, contudo, é de baixa. Ele não participa de nenhum gol desde o dia 16 de abril, quando o Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheuzinho é um dos principais jogadores do Vitória
Matheuzinho é um dos principais jogadores do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Leia Também:

Vitória pode ter Romarinho e Matheuzinho juntos pela primeira vez
Matheuzinho está fora de Vitória x Mirassol; saiba motivo
Após expulsão, Pepê pega suspensão de quatro jogos; Matheuzinho escapa
Matheuzinho fala em "não abaixar a cabeça" após derrota do Vitória

Próximo jogo pelo Brasileirão

Com Matheuzinho, o próximo compromisso do Vitória será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contrato ec vitória Matheuzinho renovação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Matheuzinho renova com o Vitória até 2029
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x