Vitória pode ter Romarinho e Matheuzinho juntos pela primeira vez

Romarinho e Matheuzinho são peças do setor ofensivo do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A semana livre de treinos no Vitória pode marcar o início de uma nova fase no setor ofensivo rubro-negro. Com tempo para ajustes e observações, o técnico Fábio Carille estuda a possibilidade de escalar Matheuzinho e Romarinho juntos pela primeira vez no confronto contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo, no Barradão.

Principal reforço da segunda janela, Romarinho ainda não estreou oficialmente, mas está muito próximo disso. Em sua apresentação, o camisa 7 afirmou que precisaria de 15 dias para estar pronto fisicamente, período que se encerra justamente às vésperas do duelo diante do time alviverde.

“Estou me preparando bem. Em 15 dias acredito que vou estar 100% e à disposição para ajudar”, afirmou o atacante em sua apresentação no início do mês.

Desde então, Romarinho vem sendo trabalhado com cautela pela comissão técnica, em treinos individualizados e atividades específicas para readaptação ao ritmo de jogo do futebol brasileiro.

Ajustes táticos e o desafio do encaixe

Além da condição física, a questão tática é outro ponto central para Carille. O treinador já deixou claro que ainda está em fase de observação do elenco e não definiu uma formação fixa. Sua preferência é pelo 4-2-3-1, mas ele admite que pode adaptar o esquema para comportar os dois jogadores.

“Quando eu começar a trabalhar dentro das características de cada um e ver o que vai ser o melhor para o Vitória, a gente começa a ter uma definição de time”, disse Carille após o empate com o Sport.

Matheuzinho tem atuado aberto pela direita ou mais centralizado, enquanto Romarinho deve ser testado como meia ou segundo atacante, função que desempenhou em sua passagem mais recente pelo exterior. A ideia é que ele atue com liberdade para flutuar entre as linhas e ser um elemento surpresa no ataque.

O desafio é encaixar essa movimentação sem comprometer o equilíbrio defensivo. Uma formação com três zagueiros ou uma variação do 4-4-2 em linha são possibilidades em análise pela comissão técnica durante a semana.

Vale salientar que Maheuzinho está acometido de uma entorse no tornozelo direito, após uma pancada no jogo contra o Sport, e segue em tratamento no departamento médico rubro-negro.

Ele segue como dúvida para o jogo diante do Palmeiras e passará por avaliações para saber se terá condições de jogo. Até então, não é nada grave.

Expectativa da torcida e fator casa

A possibilidade de ver a estreia de Romarinho e o retorno de Matheuzinho com a possibilidade dos dois atuarem juntos já movimenta os bastidores e aumenta a expectativa da torcida para o confronto no Barradão que promete ter casa cheia.