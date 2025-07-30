Relembre a última vez que o Vitória venceu o Palmeiras no Barradão

Tréllez marcou o terceiro gol rubro-negro naquela partida contra o Palmeiras - Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

O Vitória vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, 3, um dos líderes do atual Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida, o Leão da Barra já conquistou grandes resultados contra o Alviverde. O mais recente deles aconteceu na 33ª rodada da Série A de 2017, última vez que bateu a equipe paulista como mandante.

Na ocasião, o Vitória também brigava contra o rebaixamento e recebia um Palmeiras embalado. O Verdão foi um dos melhores times do segundo turno daquela temporada, mas tropeçou no meio do caminho quando encontrou o Leão da Barra no Barradão. Naquele momento, o time baiano estava sem vencer em casa há mais de três meses e buscava afastar esse jejum.

Com um primeiro tempo avassalador, o Vitória venceu por 3 a 1 naquele dia 8 de novembro. Os gols, todos feitos no primeiro tempo, foram marcados por Yago Felipe (2x) e Santiago Tréllez. Dudu descontou para o Palmeiras.

O resultado foi fundamental, já que o Rubro-Negro terminou o Brasileirão em 16º, à frente do primeiro rebaixado Coritiba apenas pelo critério de saldo, ambos com 43 pontos conquistados.

Vitória venceu o Palmeiras por 3 a 1 no Brasileirão de 2017, no Barradão | Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

Quem jogou?

Comandado pelo então técnico Vágner Mancini, o Vitória foi a campo naquela partida com: Fernando Miguel; Patric, Wallace, Kanu e Geferson; José Welison (Carlos Eduardo), Uillian Correia, Fillipe Soutto (Ramon) e Yago Felipe (Renê); David e Tréllez.

O Palmeiras, do então treinador Alberto Valentim, foi escalado assim: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique (Fernando), Tchê Tchê e Moisés; Keno (Guerra), Dudu e Erik (Róger Guedes).

David foi titular do Vitória no duelo com o Palmeiras | Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

Nova chance

O Vitória terá uma nova oportunidade de atrapalhar os planos do Palmeiras, que vem de três triunfos consecutivos e briga novamente pelo título nacional. Sob comando do técnico Fábio Carille, o Rubro-Negro perdeu apenas um dos últimos cinco jogos.

As equipes se enfrentam novamente às 19h30 do próximo domingo, pela rodada 18 do Brasileiro, no Estádio Manoel Barradas.