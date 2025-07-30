Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
APOSTA

Vitória acerta com jovem atacante promessa do futebol argentino

Jogador de 19 anos chega cedido por empréstimo sem custos do Nueva Chicago

Por Marcello Góis

30/07/2025 - 6:55 h
Alejandro Almaraz foi convocado para defender a sleção da Argentina Sub-20
Alejandro Almaraz foi convocado para defender a sleção da Argentina Sub-20

O Vitória segue apostando na formação de jovens talentos e acertou a contratação do atacante argentino Alejandro Almaraz, de apenas 19 anos, vindo do Nueva Chicago, da Argentina. O jogador chega por empréstimo de um ano, sem custos e com opção de compra. Existe a possibilidade do atleta ser aproveitado nas divisões de base e ser integração ao elenco principal.

Natural de Buenos Aires, Almaraz nasceu em 2006 e é apontado por especialistas argentinos como uma promessa de boa velocidade e movimentação no setor ofensivo.

Em 2025, o atleta atuou em 14 partidas oficiais, somando 522 minutos em campo, foram 13 jogos pela Primera Nacional B, a segunda divisão do futebol argentino, e um pela Copa Argentina. Apesar de ainda não ter marcado gols como profissional, o atacante despertou interesse pelo seu potencial de evolução técnica e intensidade de jogo. Vale destacar que Almaraz recentemente foi convocado para a seleção Sub-20 da Argentina.

A princípio, Almaraz será integrado ao elenco sub-20 do Vitória, onde passará por um processo de adaptação e avaliação. No entanto, existe a expectativa de que o jogador seja observado de perto pela comissão técnica do time principal, que já acompanha de forma criteriosa os atletas em formação dentro do clube.

A chegada de Alejandro Almaraz reforça a estratégia do rubro-negro baiano de internacionalizar as categorias de base, com nomes de fora do país que possam render tecnicamente e financeiramente no médio e longo prazo.

A aposta em jogadores sul-americanos jovens e com perfil de boa evolução, segue o modelo adotado pela atual gestão para reconstrução do clube com foco em sustentabilidade esportiva e financeira.

x