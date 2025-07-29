Demitido, Thiago Carpini pode enfrentar o Vitória na Série A; entenda

Thiago Carpini, ex-Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Juventude demitiu Cláudio Tencati após a derrota por 3 a 0 diante do Bahia, no último domingo, 27. O técnico favorito para substituí-lo é um velho conhecido do Vitória e do próprio clube gaúcho: Thiago Carpini.

Segundo o ge.globo, Carpini é visto como o primeiro da fila por ter perfil alinhado ao que o Juventude busca para a sequência da temporada. O ex-treinador do Leão da Barra está livre no mercado depois de sua demissão oficializada há exatos 20 dias.

Thiago Carpini deixou boa impressão quando trabalhou no Papo em 2023, conseguindo o acesso à elite na mesma Série B que o Vitória se sagrou campeão. Ainda conforme a reportagem, o profissional de 41 anos deve ser contactado em breve.

Com isso, caso realmente feche com o Juventude, Carpini pode reencontrar a torcida rubro-negra no Barradão. As equipes se enfrentam na 20ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 16.

Thiago Carpini no Vitória

Contratado em maio do ano passado, Thiago Carpini comandou o Vitória em 73 jogos no total. Seu principal feito no comando do Leão da Barra foi salvar o time do rebaixamento em 2024 e conseguir vaga na Sul-Americana, com uma grande arrancada nas últimas 13 rodadas da Série A.

A boa campanha rendeu uma renovação de contrato e mais respaldo no planejamento para 2025, em que Carpini teve grande influência e participação direta nas contratações de atletas. No entanto, o trabalho entrou em rota de colisão após uma série de insucessos: eliminações precoces nas Copas do Brasil, Sul-Americana e Nordeste, além do vice no Baiano e um início ruim no Brasileiro.

Thiago Carpini comandou o Vitória em 73 jogos | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

No último dia 9, o Leão da Barra anunciou a demissão de Thiago Carpini e rapidamente o substituiu por Fábio Carille. Desde então, o profissional de 41 anos está livre no mercado.