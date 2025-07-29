EX-TÉCNICO
Demitido, Thiago Carpini pode enfrentar o Vitória na Série A; entenda
Ex-treinador do Leão é favorito para assumir o comando de equipe do Brasileirão
Por João Grassi
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Juventude demitiu Cláudio Tencati após a derrota por 3 a 0 diante do Bahia, no último domingo, 27. O técnico favorito para substituí-lo é um velho conhecido do Vitória e do próprio clube gaúcho: Thiago Carpini.
Segundo o ge.globo, Carpini é visto como o primeiro da fila por ter perfil alinhado ao que o Juventude busca para a sequência da temporada. O ex-treinador do Leão da Barra está livre no mercado depois de sua demissão oficializada há exatos 20 dias.
Thiago Carpini deixou boa impressão quando trabalhou no Papo em 2023, conseguindo o acesso à elite na mesma Série B que o Vitória se sagrou campeão. Ainda conforme a reportagem, o profissional de 41 anos deve ser contactado em breve.
Com isso, caso realmente feche com o Juventude, Carpini pode reencontrar a torcida rubro-negra no Barradão. As equipes se enfrentam na 20ª rodada do Brasileirão, no próximo dia 16.
Leia Também:
Thiago Carpini no Vitória
Contratado em maio do ano passado, Thiago Carpini comandou o Vitória em 73 jogos no total. Seu principal feito no comando do Leão da Barra foi salvar o time do rebaixamento em 2024 e conseguir vaga na Sul-Americana, com uma grande arrancada nas últimas 13 rodadas da Série A.
A boa campanha rendeu uma renovação de contrato e mais respaldo no planejamento para 2025, em que Carpini teve grande influência e participação direta nas contratações de atletas. No entanto, o trabalho entrou em rota de colisão após uma série de insucessos: eliminações precoces nas Copas do Brasil, Sul-Americana e Nordeste, além do vice no Baiano e um início ruim no Brasileiro.
No último dia 9, o Leão da Barra anunciou a demissão de Thiago Carpini e rapidamente o substituiu por Fábio Carille. Desde então, o profissional de 41 anos está livre no mercado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes